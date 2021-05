Viele verbrachten während der letzten Monate viel zu viel Zeit in den eigenen vier Wänden – Home Office, virtuelle Apéros - und und und. Höchste Zeit, endlich wieder rauszugehen. Der Sommer bietet dafür die beste Gelegenheit. Darum schickt die Migros dieses Jahr die Schweiz «dorthin, wo der Sommer am schönsten ist und bietet dafür alles, was ihn unvergesslich macht», wie die Agentur Wirz in einer Mitteilung schreibt.

Eigene Geschichte erzählen

Die Migros verbreitet mit Geschichten aus dem Alltag das ansteckende Outdoor-Sommergefühl, das viele jetzt alle so dringend brauchen. Zum Auftakt bricht das Pärchen Mauri und Stefan aus ihrem Wohnzimmer-Alltag in das Wohnmobil-Abenteuer auf und erlebt auf seinem Roadtrip durch die Schweiz viel Sommeridylle und auch ein paar Fails. Weiter begleiten die Kampagne die Familie Bachmann beim Campen, und den übermotivierte Vater Jean. Doch seine Frau Denise und die Kinder Finn und Lara sind von der «Outdoor»-Idee nicht besonders begeistert.

Wer nun Lust bekommen hat, seine eigene Outdoor-Sommergeschichte zu schreiben, lässt sich auf dem Content-Hub migros.ch/sommer von passenden Produkten, Rezepten und Aktivitäten inspirieren.

Raus ans Migros Hiking Sounds

Wer sich nie zwischen einem Wandersommer und einem Konzertsommer entscheiden konnte, muss das auch nicht mehr. Denn diesen Sommer erwartet die Schweiz das Hiking Sounds, das von der Agentur Tit-Pit konzipiert wurde und auch umgesetzt wird. Auf mehrere Tage verteilt im Juli und August können Hiker am Wegrand Schweizer Musikgrössen wie Lo & Leduc, Dodo, 77 Bombay Street, Kunz, Dabu Fantastic, Luca Hänni, Anna Rossinelli, Baschi, Stubete Gäng, Adrian Stern, Oesch die Dritten oder Stress erleben. Der Film mit Beat und seiner Tochter Lea bewirbt das musikalische Outdoor-Erlebnis und die exklusive Ticketverlosung.



Verantwortlich beim Migros-Genossenschafts-Bund: Désirée Strassmann, Michel Noverraz (Campaigning), Belinda Belger, Raphael Jung, Iris Kramer (Digital Campaigning & Promotions), Simone Blaser (Media), Marta Mielcarek, Peter Krebs, Barbara Stauffer, Sabrina Wynistorf (Sales Promotions), Martin Koch, Philipp Kuonen (Sponsoring); verantwortlich bei Wirz: Livio Dainese, Alain Eicher, Matthias Fürst, Florian Siegrist, Yannik Schaller, Tony de Faria, Adrian Busse, Nicole Vizcardo, Elise Smidt, Evelyn Schellenberg, Nicola Peter, Hannah Mey, Sutthikit Tuti (Kreation); Cosima Lang, Laura Saner, Francesca Kleinstück, Pascal Kobluk (Storyline); Adrian Huwyler, Nico Keramaris, Nathalie Reichmuth (xLab); Erasmo Palomba, Ruwanie Hayoz (Agency Producing); Petra Dreyfus, Catrin Bewersdorff, Valeria Vuckovic, Pascal Taboas, Roxana Hudson (Beratung); Marleen Diener, Anna Maierski (Strategie); Giovanni Bucca, Thomas Peller, Yussef Serrat, Sonja Jegen, Oliver Fäs, Karin Gartmann, Robin Schuler, Rahel Signer, Angelo Mabellini, Michael Ottinger, Tanja Höhn, Flurina Egli, Karin Schweizer, Andrea Bosshard (WMR); verantwortlich bei Stories AG (Filmproduktion): Micha Lewinsky, Cosima Frei (Regie); Jan Mettler, André Guadagno (Director of Photography); Florian Nussbaumer (Executive Producer); Joel Scheidegger (Producer); Chenyi Yu (Production Coordinator); Reto Troesch (Production Design); Pascale Suter (Styling); Cécile Welter, Sophie Bloechlinger (Schnitt); Massive, Fingerpoke, Adrian Frutiger / Fabian Sturzenegger (Musik); Jingle Jungle AG (Vertonung); verantwortlich bei Tit-Pit: Mike Schälchli (Promoter, Geschäftsführung) Erika Arnold (Strategie, Projektleitung), Anjo Urner (Strategie), Nicole Kuster, Tobias Müller (Projektleitung), Raymond Grote (Event-Grafik), Raphael Walser (Kommunikation). (pd/eh)