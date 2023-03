Der Schweizer Freestyle-Snowboarder hat, laut Mitteilung, in Zusammenarbeit mit dem Marketingteam von Volkswagen Nutzfahrzeuge ein Werbevideo gedreht. Im Video springt Pat Burgener aus einem fahrenden «ID. Buzz», um nach einer Abfahrt gefüllt mit Sprüngen und Tricks wieder im selben Fahrzeug zu landen. Pat Burgener spielt in diesem Actionclip nicht nur alle Rollen selbst, sondern ist auch Drehbuchautor, Regisseur und Komponist in Personalunion.

Mit dem Video wollte das Marketingteam Pat Burgener mit seinem VW-Elektrobus im Schnee in Szene setzen, wie es heisst. Die Kooperation von Volkswagen Nutzfahrzeuge und dem Freestyle-Snowboarder läuft schon seit über einem halben Jahr. Seit ein paar Monaten ist Pat Burgener als Ambassador mit seinem vollelektrischen «ID. Buzz» unterwegs.

Ursprünglich war der Clip nur für die Sozialen Medien geplant, heisst es weiter. Entstanden ist ein Actionvideo, gedreht im Skigebiet Crans-Montana, das einem grösseren Publikum gezeigt werden sollte. Ausgestrahlt wurde das 70-Sekunden-Video als Premiere ein einziges Mal am Samstagabend, 4. März, um 20 Uhr im Schweizer Fernsehen auf SRF, RTS und RSI. Das Video kann derzeit auf den Social-Media-Kanälen von Pat Burgener und auf der Webseite von Volkswagen Nutzfahrzeuge angeschaut werden.

Verantwortlich bei Volkswagen Nutzfahrzeuge: Manuel Marchev (Head of Marketing), Marco Niggli (Teamleader Marketing Communication), Benjamin Menzi (Marketing Communication Manager); verantwortlich bei WABS: Pat Burgener (Director), Etienne Claret (DOP), Lisa Beney (Camera Operator), Alexandre Coquoz (FPV Drone Operator), Boris Mouton (Runner), Marc-Antoine Burgener (Management); verantwortlich bei Freshcom: Erika Gritzfeld (Video-Aufbereitung); verantwortlich bei EssenceMediacom: Tassilo Flamm (Media); verantwortlich bei Swiss Online Publishing: Raphael Marquart (Social Media). (pd/yk)