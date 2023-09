Publicis Zürich: Weil Gesundheit die Hauptsache ist

Wann wurden Sportwagen wichtiger als Sport, Selfies wichtiger als Selfcare und Followers wichtiger als echte Freunde? Wann haben wir angefangen alles andere wichtiger zu finden als die eigene Gesundheit? Die neue Kampagne des Krankenversicherers Swica überrascht mit Fragen, die zum Nachdenken anregen. Dabei wird auf alle Formen von Gesundheit eingezahlt – physisch, psychisch und sozial.

Swica nimmt eine klare Rolle in der Kampagne ein: «Deine Gesundheit. Unsere Hauptsache.» Mit dieser Haltung soll das Bewusstsein für Gesundheit in all ihren Facetten geschärft und sie endlich wieder an erste Stelle gesetzt werden, wie es in einer Mitteilung der Agentur Publicis Zürich heisst.

«Bei Swica steht an erster Stelle immer der Mensch», wird Maria Porsche, Leiterin Marketing, zitiert. «Unsere Kundinnen und Kunden vertrauen uns ihre Gesundheit an und wir stellen diese täglich aufs Neue ins Zentrum unseres Handelns. Der spannende neue Ansatz dieser Kampagne macht unsere Haltung auch in der Kommunikation erlebbar: Bei Swica ist deine Gesundheit immer die Hauptsache».

Kundenkonzentrierter Ansatz

Die Fragen, die in der Kampagne gestellt werden, spiegeln die authentischen Erfahrungen von Kundinnen und Kunden wider und verdeutlichen das Engagement für das Wohlbefinden der Versicherten, heisst es weiter. Nicht umsonst erhalte Swica seit Jahren Bestnoten bei der Kundenzufriedenheit. Ob bei Comparis, K-Tipp, bonus.ch oder AmPuls: Swica lande bei Umfragen im Direktvergleich mit anderen Krankenversicherungen konstant auf Platz 1.

Matthias Koller, CEO von Publicis Zürich, freut sich laut Mitteilung sehr über den Kundengewinn und die neue Kampagne: «Wir haben uns intensiv darum bemüht, für und mit Swica zusammen arbeiten zu dürfen und freuen uns nun riesig über die erste Kampagne. Und ich bin überzeugt, dass viele Betrachterinnen und Betrachter die eine oder andere Frage mit ‹ja, stimmt eigentlich› beantworten werden›».

Credo ist mehr als nur Werbung

Dass Swica ihren Kampagnenleitsatz auch im Alltag umsetze, beweise das Unternehmen mit einem breiten Spektrum von Unterstützungsangeboten, die über die klassischen Versicherungsleistungen hinausgehen. Das Gesundheitscoaching der Benevita-App oder die telemedizinischen Beratung Santé24 sind laut Communiqué nur zwei von vielen Beispielen, die ebenfalls unter dem Kampagnendach kommuniziert werden.

«Die Gesundheit ist von grösster Bedeutung und sie ist ein kostbares Gut, oft schwer fassbar, erst, wenn sie nicht mehr da ist. Als Dienstleistungsunternehmen, das sich auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen konzentriert, stehen wir vor einer besonderen kommunikativen Herausforderung», wird Joy Müller, Leiterin Departement Markt und Mitglied der Geschäftsleitung, zitiert. Zur Kampagne führt sie weiter aus: «Publicis Zürich ist es gelungen, unsere Botschaft auf eindrucksvolle und verständliche Weise zu vermitteln».

Eine Kampagne, so breit wie die Zielgruppe

Seit Februar 2023 ist Publicis Zürich die neue Leadagentur von Swica und zeichnet sich für die grossangelegte Kampagne verantwortlich, welche seit Ende August schweizweit zu sehen ist und über mehrere Wochen hinweg bis Ende November auf unterschiedlichen Kanälen ausgespielt wird.

Den Anfang machen der 30-sekündige TV-Spot, der alle Aspekte von Gesundheit in einer authentischen Bildsprache zusammenbringt, und verschiedene kanalspezifische Online-Massnahmen.



Seit dem 4. September kommen OOH- und DOOH-Umsetzungen hinzu. So lanciert Swica eine Kampagne, die so ganzheitlich ist wie ihre Gesundheitsbetreuung.



Maria Porsche, Leiterin Marketing, über die Zusammenarbeit mit Publicis Zürich: «Teamspirit und Zusammenhalt sind Attribute, die mir sofort zu dieser Kooperation einfallen. Publicis Zürich hat für Swica ein grossartiges Team nominiert, das mit enormer kreativer Kraft, fachlicher Exzellenz sowie aufrichtiger Motivation eine Kampagne erschaffen hat, die gleichermassen zum Nachdenken anregt, wie die Haltung von Swica transportiert. Eine Partnerschaft auf Augenhöhe, die geprägt ist von gegenseitigem Vertrauen, gleichen Werten und dem gemeinsamen Ziel, eine Kampagne zu lancieren, die den Fokus wieder auf die Hauptsache richtet: die Gesundheit. Das macht richtig Spass. Bravo!»



Verantwortlich bei Swica: Reto Dahinden (CEO), Joy Müller (Leiterin Departement Markt, Mitglied der Geschäftsleitung), Maria Porsche (Leiterin Marketing, Mitglied der Direktion), Helena Gubernale (Leiterin Onlinemarketing), Romano Sartori (Leiter Dialogmarketing), Gabriela Chinazzo (Expertin Marketing Automation), Giovanna Oezdemir (Verantwortliche Fachbereich Markenführung), Florence Schelling (Spezialistin Onlinemarketing), Astrid Hagena (Spezialistin Brand Strategy & Campaign); verantwortlich bei Publicis Zürich: Rob Hartmann (Executive Creative Director), Christine Hansjosten (Creative Director), Sebastian Danielsson (Senior Art Director), Philipp Klink (Senior Copywriter), Désirée Stocker (Copywriter), Merlin Obrero (Junior Art Director), Laura Binkert (Grafikerin), Cathy Nyffenegger (Business Director), Freyja Hablitz (Account Director), Ilgin Aydemir (Junior Account Manager), Matthias Koller (CEO, Gesamtverantwortung); verantwortlich bei Prodigious (Bildbearbeitung, Werbemittelproduktion): Carol Maag (Art Buyer / FFF Producer); verantwortlich bei Shining Film (Film- und Musikproduktion): Caroline Braun (Executive Producer), Yanik Müller (Senior Producer), Antonia Grosse (Line Producer), Lukas Kärcher (Postproduction Coordinator), Pascal Holzer (Head of Postproduction), Gonzaga Manso (Director), Fabio Tozzo (DoP), Jenni Tschuggmell (Styling), Nerea Mugüerza (Edit), Simon Hardegger (Grading), Aimar Molero (Composition/SFX). (pd/cbe)