Das renommierte Montreux Jazz Festival und UBS verbindet eine traditionsreiche Partnerschaft. Freundliche Grüsse entwickelt im Auftrag von UBS die neue Kampagne mit verschiedenen Kommunikationsmassnahmen rund um das UBS-Engagement am Festival, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Montreux Jazz Festival bietet dank der internationalen Ausstrahlung und der regionalen Verankerung eine unvergleichliche Atmosphäre an einem einzigartigen Ort. UBS ist seit 1988 Partner des Festivals. Um ein solches Festival auf die Beine zu stellen, müssen einige Kräfte zusammenwirken – Sponsoren, Helfer, die lokale Bevölkerung und natürlich die Besucher und Fans tragen alle zum Gelingen bei. Hier knüpfen wir an: Unter dem Motto «We are all fans» vereint die Kampagne alle Besucher und Beteiligten, die zusammen diesen einzigartigen Event ausmachen.

Die Schwarz-Weiss-Fotografien der bildstarken Kampagne schaffen Bezug zur klassischen Konzertfotografie, die modernen Bildinhalte die Brücke zum Montreux Jazz Festival. Neben Kommunikationsmassnahmen wie Megaposter am Bahnhof Montreux, Branding des UBS Standes im Montreux Music & Convention Center sowie dem Inserat im Festival-Programmheft, wurden die Kampagnen-Sujets auch für Bankomaten und e-Screens in den UBS-Filialen aufbereitet:



Zudem wurde ein 30-sekündiger Spot kreiert, der vor den Konzerten gezeigt wird.

Mit den Massnahmen vor Ort macht UBS die Festivalbesucher auf die «UBS Video Box» im Park Vernex aufmerksam. Promotionsteams sind als Fotografen unterwegs, die mit einer Polaroid-Kamera Fotos der Fans schiessen. So werden die Besucher eingeladen, in der «UBS Video Box» ihre eigene Band-Performance aufzuzeichnen und mit den Daheimgebliebenen zu teilen. Dadurch erhalten sie die Chance, ein VIP-Package für vier Personen für das Montreux Jazz Festival 2019 zu gewinnen.

Verantwortlich bei UBS: Daniel Fischer (Leiter Marketing Schweiz), Björn Wäspe (Leiter Brand Activation, Sponsorship & Events), Alina Arn (Projektleiterin Advertising and Content Marketing), Isabelle Imbach-Nastasi und Preethi Nair (Projektleiterinnen Montreux Jazz Festival), Jonas Karpf (Leiter Kultursponsoring Schweiz), Sonja Kingsley Curry (Leiterin Creative Concepts and Campaigns), Sven Schäfer (Leiter Advertising and Content Marketing); verantwortlich bei Freundliche Grüsse: Pascal Deville, Samuel Textor (Creative Direction), David Elmiger, Rainer Brenner (Text/Konzept), Nadine Mojado (Art Direction), Maude Mahrer (Grafik), Stefanie Schmid, Selina Steffen (Beratung), Lukas Maeder (Fotografie/Regie), Hunter Film (Filmproduktion); Roman Peritz (DOP), Milos May (Postproduction), Juergen Kupka (Color Grading), Kim-Dung Nguyen (Styling), Adam Schwarz (Production), Christian Spirig (Bildbearbeitung), Ansichtsache (Lithografie). (pd/cbe)