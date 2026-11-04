Neu Creative Agency: Wo Stille verlangt wird

Publiziert am 04.11.2026

Laufen hat die Swiss Indoors in Basel für eine Werbeaktion genutzt. Zuschauerinnen und Zuschauer der Live-Übertragungen sahen einen TV-Spot, der auf die WC-Spültechnologie «Silent Flush» hinweist. Der Spot entstand bei Neu Creative Agency und wurde vollständig mit KI umgesetzt, wie die Agentur mitteilt.

Im Spot bittet ein Schiedsrichter das Stadionpublikum in der bei Tennismatches üblichen Art um Ruhe. Beim TV-Publikum soll dadurch der Eindruck entstehen, der Werbeblock sei beendet. Anstelle eines Aufschlags folgt der Hinweis auf das WC-Feature.

Neu Creative Agency hatte zuvor bereits die Gesamtkampagne für Laufen umgesetzt. Die Aktivierung zu den Swiss Indoors wurde speziell für diesen Kontext entwickelt. (pd/spo)