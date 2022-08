Schon bald startet der EHC Biel in die neue Eishockey-Saison. Auch im Seeland herrschen noch hochsommerliche Temperaturen. Kein Wunder, denken da noch viele an ein Eis am See statt viel Eis auf dem See. Höchste Zeit also, die Lust auf Abkühlung mit einem Saison-Abo zu wecken. Die Kampagne heizt mit Landschaftsbildern der etwas anderen Art die Stimmung der Fangemeinde in Biel und Umgebung für die bevorstehende Eiszeit auf, wie es in einer Mitteilung heisst.







Die Kampagne ist im Grossraum Biel-Seeland bis zum Saisonstart auf zahlreichen klassischen und digitalen Kanälen sichtbar.





Verantwortlich beim EHC Biel: Daniel Villard (CEO), Thomas Burkhardt (Marketing Director); verantwortliche Werbeagentur: In Flagranti; Fotograf: Stephan Weber; Bildbearbeitung: In Flagranti. (pd/tim)