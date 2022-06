Seit 1993 ist die Credit Suisse Hauptpartnerin des Schweizerischen Fussballverbands (SFV) und seit mittlerweile 14 Jahren auch Hauptpartnerin der Schweizer Frauenfussball-Nationalteams und setzt sich in dieser Rolle für Chancengleichheit ein – und schon viel länger als Arbeitgeberin. Erreicht wurde das Ziel gesellschaftlich aber immer noch nicht ganz, wie es in einer Mitteilung heisst.

Jetzt geht die Credit Suisse laut eigenen Angaben einen Schritt weiter und lanciert ihre neue Initiative #ChangeTheGame. Mit der Initiative werde den weltweiten Bemühungen rund um Chancengleichheit eine Plattform gegeben, um konkrete Veränderungen herbeizuführen. Ganz nach dem Motto: «Gleiche Chancen für alle. Überall.»

So gebe es auch gleich einen Wandel in den Sponsoring-Engagements der Credit Suisse: Ab sofort zahle man den Frauen- und Männer-Nationalteams dieselben Prämien. «Ein längst überfälliger und verdienter Ausgleich», wie es weiter heisst. Ausserdem erweitere man die Unterstützung des Clubfussballs und sponsort neben der Super League der Männer neu auch die Liga und den Cup der Frauen in der Schweiz.

Interne Massnahmen der Credit Suisse als Arbeitgeberin seien ebenfalls Teil der Initiative. So unterstütze die Bank beispielsweise schon seit 2014 mit dem Programm «Real Returns» Fachkräfte nach einer längeren (Baby-)Pause, ihre Laufbahn in attraktiven Positionen fortzusetzen. Zudem wurde die Credit Suisse gemäss Mitteilung von der Sozialpartnerschaftlichen Fachstelle Lohngleichheit in der Bankbranche für ihre «fairen Löhne» ausgezeichnet worden.

#ChangeTheGame nehme mit der Uefa Women‘s Euro 2022 ab dem 6. Juli 2022 richtig Fahrt auf. Im Fokus der Women-Empowerment-Kampagne stehe der Film «Walk On». Für den Film wurde die bekannte Fussballhymne «You never walk alone» von Gerry & The Pacemakers, neu interpretiert.

Die Botschaft: Dranbleiben, weiterkämpfen – eben: Walk on and change the game. Prominente Rollen spielen die folgenden Spielerinnen des Nationalteams: Lia Wälti, Eseosa Aigbogun, Ramona Bachmann, Luana Bühler, Ana Maria Crnogorčević, Sandy Maendly, Coumba Sow, Meriame Terchoun, Gaëlle Thalmann, Riola Xhemaili.

Die Kampagne startet Ende Juni kurz vor der Frauenfussball-EM 2022 und begleitet diese, wie es weiter heisst. Neben einem TV-Flight wird insbesondere auf digitale Kanäle gesetzt. Nicht umsonst habe man den «#» als Symbol des Dialogs genutzt. So werde die Kampagne von Influencerinnen und Influencern in die sozialen Medien getragen und entsprechend verstärkt. Zusätzlich werde die Kampagne auch in DOOH «erlebbar».

Die Initiative #ChangeTheGame endet Angaben der CS nicht mit dem Fussball-Turnier, sondern sei gekommen, um zu bleiben. Oder zumindest, bis es sie nicht mehr braucht.

