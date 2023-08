Die Zürcher Filmagentur Guave Motion konzipierte und produzierte im Auftrag von Swisspatat (Branchenorganisation der Schweizer Kartoffeln) einen 2D-Animationsfilm, der die Kulturgeschichte der Kartoffel für ein junges Publikum erzählt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Linda, die kleine Kartoffel, erzählt gleich selbst von ihrer Reise: Während Linda in Südamerika beliebt war und seit Jahrtausenden zum Verzehr angepflanzt wurde, wollten die Europäerinnen und Europäer überhaupt keine Kartoffeln essen. Schliesslich wurde die Kartoffel dann doch eines der wichtigsten pflanzlichen Nahrungsmittel in Europa.

«Wir wollten die sehr komplexe Geschichte der Kartoffel in einer dramatisierten Form nacherzählen», so Sergio Herencias von Guave Motion. «Mit Linda als Heldin der Geschichte schaffen wir eine Identifikationsfigur, was insbesondere für ein junges Publikum wichtig ist.»

Die komplette Konzeption, wie auch die Produktion, stammen laut Mitteilung von Guave Motion. Die Animation wurde von den hausinternen Animationskünstlern der Agentur umgesetzt. Der Kurzfilm wird unter anderem von Swisspatat als zusätzliches Lehrmaterial für Schulen angeboten. Weitere Informationen zum Film können hier aufgerufen werden.

Verantwortlich bei Swisspatat: Sonja Brönnimann (Leiterin Marketing & Kommunikation); verantwortlich bei Guave Motion: Sergio Herencias (Director, Editor & Executive Producer), David Fritsche (Producer), Andreas Tanner (Animation), Annina Weiss (Writer), Sarah Vettori (Concept Design & Illustration), Stefan Nobir (Sound Design & Mix). (pd/yk)