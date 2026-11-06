Aroma: Bühne frei für Chinas Autobauer

Publiziert am 06.11.2026

Rund 72 Marken sind an der diesjährigen Ausgabe vertreten. Die Standkonzepte für Chery, Icaur, Geely, Farizon, Forthing und 212 hat Aroma entwickelt. Diese Marken treten laut Mitteilung erstmals physisch an der Auto Zürich auf.

Mit Chery und Icaur präsentieren sich zwei Marken derselben Chery Group mit getrennten Auftritten. Icaur belegt auf dem Vorplatz einen gläsernen Pavillon mit eichenfurnierten Wänden und Expeditionsausrüstung. Er soll laut Agentur weniger an einen klassischen Automobilstand erinnern als an einen Outdoor-Store. Chery zeigt in der Halle seine SUV-Modellreihe Tiggo vor einer LED-Wand.

Weitere Hersteller vergrössern ihre Präsenz. BYD und Denza, die im Vorjahr ihren Markteintritt gaben, belegen eine fast doppelt so grosse Fläche wie 2025, inklusive Karaoke-Station und Lounge. Xpeng stellt ein Mobilitätskonzept mit Flugdrohne aus, Tesla zeigt sein neues Modell.

Ein Schwerpunkt liegt erneut auf der Elektromobilität. Bei der sogenannten EV Experience stehen 48 Fahrzeuge verschiedener Marken für Probefahrten bereit.

Aroma wurde 1995 von Lukas Meier gegründet und gehört heute den geschäftsführenden Partnern Eugen Brunner, Alexander Hauri, Lukas Meier und Roger Stämpfli. Die Agentur beschäftigt über 140 Mitarbeitende in den Bereichen Aroma Creative, Aroma Architecture und Aroma Productions. Sitz ist das Gewerbehaus NŒRD in Zürich, weitere Standorte sind Bern, Lausanne und Lugano. (pd/cbe)