Publiziert am 03.11.2025

Wie viel Potenzial steckt eigentlich in einer 20-Franken-Banknote? Mehr, als man denkt – zumindest, wenn man sie so betrachtet wie die Bank Cler in ihrem neuen Plakatmotiv. Das Sujet zeigt eine klassische Banknote, die über ihre Ränder hinauswächst: In der erweiterten Illustration entfalten sich rund um die Note Dinge, die man mit Geld möglich machen kann – reisen, ein Zuhause schaffen, für eine Familie sorgen.



Damit wird das Beratungsversprechen der Bank auf eine überraschende, künstlerische Weise visualisiert. Wer seine Finanzen geregelt hat, kann mehr aus ihnen herausholen – und seine Lebenspläne Schritt für Schritt verwirklichen. Das Plakat nimmt es wörtlich und ruft auf: «Mach mehr aus deinem Geld.»

Illustriert wurde die erweiterte Note vom Luzerner Grafiker und Illustrator Amadeus Waltenspühl, dessen Arbeiten bereits mehrfach ausgezeichnet und international ausgestellt wurden. Seine feinfühlige Handschrift macht aus der Banknote ein organisch wachsendes Kunstwerk, das zeigt, wie viel Potenzial in guter Beratung steckt.

Platziert wurde das Plakat an Orten, an denen Neues entsteht – etwa an der ZHdK, der Schule für Gestaltung Zürich und der Hochschule Luzern Design & Kunst. (pd/nil)