Sir Mary: Youtube-Serie für Gen Z lanciert

Wie schafft man es, die junge Zielgruppe zu mehr Bewegung und einer ausgewogenen Ernährung zu motivieren? Diese Frage stellte Swissmilk im Pitch um die neue YouTube-Serie für die junge Zielgruppe, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Mit dem Konzept ‹Sportswitch› wurde sie beantwortet. Man nehme sportliche Vorbilder der Gen Z und lasse sie für einen Tag eine komplett neue Routine leben. Vom morgendlichen Wecker über die Ernährung und die Drill-Sessions mit fremden Coaches bis hin zu privaten Momenten mit Hobbys und Familie», so Patrik Zurlinden von Swissmilk. Neben der dokumentarischen, authentischen Erzählform besticht die Serie mit einer dynamischen Umsetzung, wie man sie von YouTube kennt.

Umgesetzt wurde «Sportswitch» in enger Kooperation mit der Produktion Andy Was Right. Der dokumentarische Ansatz, den Sir Mary für die Umsetzung gewählt hat, ist auf das gemeinsame Verständnis von Branded Content zurückzuführen.

«Unser Storytelling orientiert sich am Journalismus, nicht an der Werbung. Das erlaubt uns, schnell, aktuell und vor allem nah am Leben zu sein», so Julia Fischhaber, Content Director bei Sir Mary.

Die Serie wurde für YouTube produziert und wird zusätzlich auf Snapchat, Instagram und Facebook beworben. In den Episoden treffen Snowboarder Pat Burgener und Bodybuilderin Jessica Gismondi, Nati-Torhüterin Gaëlle Thalmann und UFC Fighter Volkan Oezdemir, sowie Ditaji Kambundji und Schwinger Remo Käser aufeinander.

Verantwortlich bei Swissmilk: Patrik Zurlinden (Abteilungsleiter Ernährung & Kulinarik), Nadia Leuenberger (Projektleiterin Ernährung, Rezepte & Kulinarik); verantwortlich bei Sir Mary: Julia Fischhaber, Jessica Do Amparo, Naemi Sauter, Jeannine Buscher, Katrin Espelage, Torben Cording, Alexia Siegwart, Nicolas Hostettler; verantwortlich bei Andy Was Right: Linard Baer (Director & Executive Producer), Marco Frei (DOP), Raphael Drobi (Producer), Ariane Pochon (Junior Producer), Emilie Käser (PA), Clara Wiberg (Script Supervisor), Simon Pittet (AC), Philipp Fuchs (AC), Barnaby Hall (Sound Mixer), Phil Jaycob (Edit), Simon Hardegger (Colorist), Steve Brooks (Sound Design & Mix), Fabian Seiler (Motion Designer), Silas Thommen (Studio Gaffer). (pd/lol)