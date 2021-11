Gruber & Ianeselli: Zwei neue Köpfe im Team

Gruber & Ianeselli begleitet ihre Kundinnen und Kunden seit über sieben Jahren mit einem vielseitigen Portfolio an Kreativkonzepten und Kommunikationslösungen. Die bislang vor allem in der Live-Kommunikation tätige Zürcher Agentur von Fabian Gruber und Alessandro Ianeselli macht sich neu vermehrt für integrierte Gesamtlösungen stark und setzt mit #goodtoknow ein selbstbewusstes Zeichen für die Zukunft.

«Es ist gut, wenn man uns kennt», wird Geschäftsführer Alessandro Ianeselli in einer Mitteilung zitiert. «Viel wichtiger ist aber, was wir mit unseren Leistungen bewirken möchten, nämlich dass unsere Kundinnen und Kunden mit ihrem Brand und ihren Kommunikationsaktivitäten immer top-of-mind und somit good to know sind. Der Claim steht also auch für die Motivation unseres Tuns und das Selbstverständnis von Gruber & Ianeselli.»

Die Kreativdienstleisterin bietet laut eigenen Angaben «ein umfassendes Netzwerk und überzeugende Umsetzungskompetenz in der Entwicklung kreativer Kampagnen und erlebbarer Kommunikationsprojekte». Für den gemeinsamen Erfolg greife die Kreativagentur nicht nur auf bestehendes Know-how zurück, sondern hole weitere Leistungsträgerinnen und Leistungsträger ins Team: Jeannette Bours und Julian Riegel.

Als Chief Operating Officer (COO) treibt Jeannette Bours die interne Transformation und Unternehmensentwicklung voran. Sie war unter anderem acht Jahre Geschäftsführerin der Agentur Aroma, die sie massgeblich prägte. Zuletzt war sie Head of Marketing in einem Start-up und führt mandatsbezogen die Kommunikation des Graduate Campus der Universität Zürich.

Mit Julian Riegel hat Gruber & Ianeselli zudem ein aufstrebendes Kreativtalent als Konzepter / Texter verpflichtet. Der ehemalige Redaktionsleiter von Noisey (VICE) schloss erst diesen Sommer mit ADC-Bronze die AdSchool ab. Zuvor wirkte er bei Wunderman Thompson an mehreren Award-Arbeiten, Digital- und Grosskampagnen mit.

Die Gruber & Ianeselli AG mit Sitz im Yond in Zürich wurde im Herbst 2014 gegründet. Das Kernteam aus 14 Expertinnen und Experten in Kreation und Beratung betreut Kommunikations- und Eventcases für Unternehmen wie Energie 360°, Helsana, Hostpoint, Implenia, Sunrise, Zürcher Kantonalbank, Universität Zürich sowie Start-ups wie Vertt und Splendid Yachting. (pd/cbe)