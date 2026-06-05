IGEM: 120 Gäste beim Networking-Event in Zürich

Publiziert am 05.06.2026

An der Mitgliederversammlung bestätigten die Vertreterinnen und Vertreter der 44 Mitgliedsfirmen Präsident Stephan Küng (TWmedia) sowie alle zur Wiederwahl angetretenen Vorstandsmitglieder einstimmig für eine weitere Amtsperiode. Vorstandsmitglied Mehmet Inan wurde verabschiedet, wie es in einer Mitteilung heisst.

Mit Adform, einer integrierten Werbeplattform für digitales Marketing, gewinnt die Interessengemeinschaft elektronische Medien (IGEM) zudem ein neues Mitglied. Ab Mitte Jahr zählt die Organisation damit 45 Firmenmitglieder. Präsident Stephan Küng: «Die IGEM leistet einen wesentlichen Beitrag für den Schweizer Medien- und Werbemarkt. Wir schätzen die langjährige Verbundenheit unserer Mitglieder sehr. Gleichzeitig ist es ein starkes Zeichen, dass sich auch nach fast drei Jahrzehnten noch neue Unternehmen uns anschliessen – das bestätigt die Relevanz der IGEM für die elektronischen Medien in der Schweiz.»

Die 1998 gegründete IGEM setzt sich für liberale Werbemöglichkeiten ein, um die Vielfalt der elektronischen Medien in der Schweiz zu erhalten. Mit dem jährlich erhobenen Digimonitor liefert sie repräsentative Daten zur Mediennutzung. Küng: «Die Digitalisierung verändert die Medienlandschaft grundlegend und stellt unsere Mitglieder vor neue Herausforderungen. Mit der jährlichen Studie Digimonitor schafft die IGEM Transparenz über die Mediennutzung in der Schweiz und liefert eine wichtige Grundlage für strategische Entscheidungen.»

Dem Vorstand 2026 gehören an: Stephan Küng (TWmedia, Präsident), Alexander Duphorn (Goldbach, Vize-Präsident), Florian Wanner (CH Media), Frank Zelger (Admeira), Jonas Eliassen (Havas), Juliane Merz (Weischer.Cinema Schweiz), Raoul Gerber (Goldbach), Roger Baur (Ringier), Sandra Fehr (Nova Impact), Tarkan Özküp (CH Media) und Xavier Reynaud (WPP Media).

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung trafen sich rund 120 Gäste aus der Medien- und Werbebranche zum Networking-Event im Restaurant Carlton in Zürich. (pd/cbe)

Weitere Impressionen vom Networking-Event finden Sie hier.