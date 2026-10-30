Micasa: CEO Philipp Agustoni hat das Möbelhaus verlassen

Publiziert am 30.10.2026

Philipp Agustoni ist nicht mehr Chef des Möbelhauses Micasa. Er hat seine Funktion abgegeben und das Unternehmen bereits verlassen. Sein Nachfolger ist Manuel Landolt, der bisher als COO tätig war.

Der Abgang erfolgte laut einer Stellungnahme des Unternehmenssprechers im gegenseitigen Einvernehmen zwischen Agustoni und der neuen Eigentümerschaft. Agustoni hatte seinen Abschied zuvor auf dem Karrierenetzwerk LinkedIn bekannt gemacht.

Micasa zählt aktuell noch 30 Filialen. Vier Filialen werden bis Ende Januar 2027 geschlossen. Das Unternehmen war bis Anfang 2025 Teil der Migros-Gruppe.

Im Februar 2025 hatte die Migros Micasa im Rahmen eines Management-Buyouts (MBO) an den damaligen CEO Agustoni und den damaligen COO Landolt verkauft. Unterstützt wurden die beiden von der Investmentgesellschaft Rethink sowie privaten Investoren. Seit September 2025 führt die neu gegründete Micasa AG das Geschäft eigenständig.

Anfang Oktober wechselte Micasa erneut den Besitzer (persoenlich.com berichtete). Es hiess damals noch, dass Agustoni und Landolt das Möbelhaus weiterhin führen würden. Eine Schweizer Investorengruppe übernahm sämtliche Aktien des Unternehmens. Die neue Eigentümerschaft wolle weiterhin nicht öffentlich in Erscheinung treten, hiess es auf Anfrage. (awp/sda/spo)