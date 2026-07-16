Swiss Podcast Ad Monitor: 2,6 Millionen Franken für Podcast-Werbung

Publiziert am 16.07.2026

Sam, der Sound Ad Marketplace der Podcastschmiede AG, hat den Swiss Podcast Ad Monitor lanciert. Der Report liefert nach eigenen Angaben erstmals belastbare Zahlen zum Schweizer Podcast-Werbemarkt.

Im vergangenen Quartal haben laut Mitteilung fast 100 Marken aus 18 Branchen Werbung in Schweizer Podcasts gebucht. Dies entspreche einem Werbevolumen von über 650’000 Franken, hochgerechnet aufs Jahr über 2,6 Millionen Franken. Grundlage des Monitors ist das Monitoring von Sam: Jede Episode der über 40 Schweizer Podcasts im Netzwerk werde täglich abgerufen, transkribiert und nach Werbung durchsucht. Diese Buchungsdaten würden mit Reichweiten-, Zielgruppen- und Preisdaten kombiniert.

Bisher habe niemand sagen können, wie gross der Schweizer Podcast-Werbemarkt tatsächlich sei, erklärt Nico Leuenberger, Gründer von Sam und der Podcastschmiede, in der Mitteilung. Die Zahlen stammten nun aus echten Buchungen und nicht aus einer Umfrage.

Am aktivsten werbe die Finanz- und Versicherungsbranche: 169 der 391 erfassten Buchungen stammten von Finanzdienstleistern und Versicherungen. Dahinter folgten die Kategorien Medien & Entertainment sowie politische Abstimmungs- und Wahlwerbung. Zahlreiche weitere Branchen seien mit nur ein bis drei Marken vertreten. Leuenberger zeigt sich gemäss Mitteilung überrascht über die Zurückhaltung der Automotive-Branche, da Podcasts oft im Auto gehört würden.

«Die Thronfolge» gehört zu den effizientesten

Das Publikum im Sam-Netzwerk setze sich zu 50 Prozent aus Frauen und zu 49 Prozent aus Männern zusammen, fast drei Viertel seien zwischen 23 und 44 Jahre alt. Der mittlere Tausenderkontaktpreis liege bei 204 Franken und damit im Bereich von Print sowie mitten in der Preisspanne von Influencer-Marketing. Im Sam-Netzwerk gibt es aber auch bekannte Podcasts, die einen Tausenderkontaktpreis von unter 100 Franken liegen. So zum Beispiel «Die Thronfolge» mit einem Tausenderkontaktpreis von 75 Franken für eine Reichweite von 50'000 Hörenden pro Episode.

Die Schweizer Podcasts im Netzwerk erreichten monatlich rund drei Millionen Hörer-Impressionen, mit internationalen Formaten via Geotargeting über fünf Millionen. Die grössten Reichweiten hätten News- und Politikformate. Comedy-Podcasts erzielten zwar hohe Reichweiten, würden aber bislang wenig beworben.

Der Swiss Podcast Ad Monitor soll künftig quartalsweise erscheinen. Ab der nächsten Ausgabe sollen zusätzlich Veränderungen gegenüber dem Vorquartal ausgewiesen werden. (pd/spo)