Smart-TV-App: 20 Minuten kommt auf den Grossbildschirm

Pünktlich zur Fussball-EM: Mit der Lancierung der 20-Minuten-Smart-TV-App für alle smarten Samsung TV-Geräte macht die 20-Minuten-Video-Offensive den Schritt auf den grossen Bildschirm. So ist ab sofort die ganze Videowelt vom Newsformat «20 Minuten NOW!» über die neue Smart-TV-App auf dem grossen Bildschirm verfügbar, wie 20 Minuten in einer Mitteilung schreibt.

Es sei die erste News-App der Schweiz, die für den TV-Bildschirm adaptiert auf allen neuen Samsung TV-Geräten vorinstalliert wird. Nutzerinnen, die bereits ein Samsung-Smart-TV-Gerät zu Hause haben, können die 20-Minuten-App über die Suche im Samsung Store installieren.

«Smart-TV-App nehmen an Wichtigkeit zu und sie werden gerade von den sehr jungen Nutzern regelmässig verwendet. Das ist also der logische und konsequente nächste Schritt in unserer vor rund zwei Jahren gestarteten Video-Offensive», lässt sich Gaudenz Looser, Chefredaktor 20 Minuten, in der Mitteilung zitieren.

In der neuen Smart-TV-App sind verschiedene Video-Werbeformate eingebunden, wie beispielsweise Pre-Roll oder das XXL-Werbeformat Masthead auf der Front. (pd/eh)