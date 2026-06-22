Publiziert am 22.06.2026

Die Aktion spielt durchgehend mit der Zahl 45: 45 Figuren stehen vor dem Genfer Uno-Sitz – stellvertretend für die 45,3 Millionen Kinder, die Unicef für Ende 2025 ausweist und die laut Mitteilung Schutz, Bildung und Perspektiven verloren haben.

«Hinter jeder Zahl steht ein Kind mit Hoffnungen, Träumen und Rechten», lässt sich Bettina Junker, Geschäftsleiterin von Unicef Schweiz und Liechtenstein, in der Mitteilung zitieren.

Neben Fotos der Installation stellt das Komitee ein Medienpaket mit 45 Fakten bereit – 23 zu Flucht und Vertreibung, 22 aus der eigenen Arbeit für geflüchtete Kinder. Ergänzt wird es laut Mitteilung durch die Geschichten zweier Kinder: die zehnjährige Nour aus Gaza, die bei einem Angriff beide Beine und eine Hand verlor, und der elfjährige Ibrahim aus Jordanien, dessen Familie mit Unicef-Unterstützung den Schulbesuch ihrer Kinder sichern konnte. (pd/nil)