LSA: Adveritas verstärkt den Kommunikationsverband

Publiziert am 23.06.2026

Geführt wird Adveritas von Inhaber Christof Ramseier und CEO Debbie Ramseier, die das operative Geschäft verantwortet. Das Leistungsspektrum reicht von der Mediaplanung in Print und digitalen Kanälen über Programmatic Advertising und Out-of-Home bis zur Entwicklung individueller Weblösungen. Als zertifizierter Google Partner betreut die Agentur Kunden wie Roche, Fenaco, Fust Küchen & Bäder sowie das KMU-Institut der Universität St. Gallen.

Einen Schwerpunkt bildet die Printmediaplanung, für die Adveritas eine eigens adaptierte Softwarelösung einsetzt. Ergänzt wird das Angebot durch ein Netzwerk aus Freelancern und externen Mediaberatern.

CEO Debbie Ramseier begründet den Verbandsbeitritt so: «Wir glauben, dass es in einer schnelllebigen Werbewelt nahbare und partnerschaftliche Verbindungen, Authentizität und starke Verlässlichkeit braucht. Umso wichtiger ist der Austausch innerhalb der Branche.» (pd/cbe)