Publiziert am 17.08.2026

Alisha Lehmann ist neu erste offizielle Markenbotschafterin von Peace Tea in der Schweiz, wie Coca-Cola mitteilt. Die kanalübergreifende Kampagne unter dem Claim «Your Refreshing Boost» startet am 24. August 2026 und umfasst laut Mitteilung digitale Bewegtbildformate, Social Media, Out-of-Home, Influencer-Aktivierungen sowie eine Präsenz am Point of Sale.

Ein zentrales Element ist eine limitierte Peace-Tea-Dosenedition mit einem Bild von Lehmann. Damit soll die Partnerschaft laut Mitteilung nicht nur in der Kommunikation, sondern auch im Handel sichtbar werden.

Lehmann zählt nach eigenen Angaben mit zusammen mehr als 26 Millionen Followern auf Instagram und TikTok zu den reichweitenstärksten Schweizer Persönlichkeiten in den sozialen Medien. Als Profifussballerin und Nationalspielerin bewege sie sich laut Mitteilung an der Schnittstelle von Sport und Lifestyle.

«Alisha Lehmann ist weit mehr als eine erfolgreiche Fussballerin», lässt sich Dimitra Filippou, Senior Brand Managerin bei The Coca-Cola Company Schweiz, in der Mitteilung zitieren. Sie passe mit ihrer Ausstrahlung «hervorragend» zu Peace Tea; mit der Partnerschaft wolle Coca-Cola die Marke in der Schweiz stärken und neue Zielgruppen erreichen, erklärt Filippou weiter.

Peace Tea gebe ihr «den kleinen Kick» für den Alltag, lässt sich Lehmann in der Mitteilung zitieren.

Peace Tea ist seit Mai 2025 in der Schweiz erhältlich – als erster internationaler Markt ausserhalb Nordamerikas, wo die Marke seit 2009 verkauft wird (persoenlich.com berichtete). Im Herbst 2025 liess Coca-Cola bereits ein vom Urban-Art-Künstler Redl gestaltetes VBZ-Tram durch Zürich fahren, um für Peace Tea zu werben (persoenlich.com berichtete).

Welche Agentur die Kampagne kreativ umsetzt, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Für Medienanfragen zeichnet die Agentur Oppenheim & Partner verantwortlich. (pd/nil)