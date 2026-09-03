Kyte-Tec: Anika Franke verstärkt die Geschäftsleitung

Publiziert am 03.09.2026

Anika Franke wird Mitglied der Geschäftsleitung des Apotheken-Marketingdienstleisters Kyte-Tec. Sie soll dort gemeinsam mit Gründer Fabian Zink die Vertriebsstrategie des Unternehmens vorantreiben.

Franke bringt gemäss Mitteilung mehr als zwanzig Jahre Erfahrung im Pharma- und Apothekenmarkt mit. Zuletzt verantwortete sie als Director Sales Pharmacy Deutschland beim Naturkosmetik- und Pharmaunternehmen Weleda den Vertrieb im deutschen Apothekenmarkt. Bei Kyte-Tec soll sie unter anderem den Bereich Key Account Management sowie die Entwicklung von Kunden- und Marktkonzepten mitgestalten.

«Besonders spannend finde ich die Verbindung von Technologie, Daten und KI mit einem tiefen Verständnis des Apothekenmarktes und der Fähigkeit, daraus konkrete vertriebliche Wirkung zu erzeugen», lässt sich Franke zitieren. Geschäftsführer Fabian Zink sagt, man werde das Leistungsportfolio «konsequent weiterentwickeln» und wolle Pharmaherstellern und Apotheken mit neuen datenbasierten Services zu mehr Effizienz verhelfen.

Kyte-Tec wurde 2018 als Anbieter für digitales Couponing gegründet und positioniert sich mittlerweile als Anbieter für performancebasiertes Trade Marketing im deutschen und österreichischen Apothekenmarkt. Das Unternehmen bezeichnet sich in der Mitteilung selbst als «führenden MarTech-Anbieter» mit dem «grössten Netzwerk im deutschsprachigen Apothekenmarkt». (pd/cbe)