ASM: Anita Baumgartner verstärkt Geschäftsleitung

Anita Baumgartner wird Geschäftsleitungsmitglied der ASM Agentur für Sozial-Marketing. Die Leiterin Project Partnerships & Philanthropy von Helvetas übernimmt bei der Fundraising-Agentur das Grossspenden-Fundraising, namentlich dem Aufbau von Partnerschaften mit Stiftungen, der öffentlichen Hand, Firmen und privaten Grossspenderinnen und -spender.

«Mit dieser personellen Verstärkung schliessen wir eine Lücke in unserem Angebot», wird ASM-Geschäftsleiterin Liliane Eggli in einer Mitteilung zitiert. «Von der Strategieberatung über das Public Fundraising, Digital Marketing und Stiftungsfundraising bis zur Marketingdatenbank und dem Spenderservice decken wir nun alle Leistungen ab, die es für ein erfolgreiches Fundraising braucht.»

Anita Baumgartner verfügt als diplomierte Fundraiserin über eine 20-jährige Berufserfahrung in der Mittelbeschaffung, ein grosser Teil davon mit Leitungsverantwortung, wie es weiter heisst. Als ehemalige IKRK-Delegierte und als langjährige Mitarbeiterin einer Schweizer Entwicklungsorganisation kenne sie die gemeinnützige Welt aus erster Hand. Sie wisse, wie Förderstiftungen funktionieren und warum sich Personen für Anliegen besonders grosszügig engagieren, die ihnen am Herzen liegen.

Baumgartner hat einen Master in Leadership und Management (ZHAW) und unter anderem Erfahrung in der Begleitung von Change-Prozessen und Organisationsentwicklung, insbesondere im Hinblick auf die Institutional Readiness für erfolgreiches Fundraising. Als Dozentin gibt sie ihr Wissen auch an der ZHAW (MAS Fundraising und Management) und bei Swissfundraising weiter. Sie kennt daher die Fragen, die Mitarbeitende von kleinen, mittleren und grossen Organisationen beschäftigen. (pd/cbe)