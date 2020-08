APG und Galaxus: Auf Reportage mit dem Afficheur

Kein Neben-, sondern ein Full-Time-Job: An Spitzentagen hängt Afficheur Marcel bis zu 200 F4-Plakate (89.5 x 128 cm) in der Stadt Zürich auf. Wie er beim Arbeiten vorgeht, zeigt eine Reportage auf galaxus.ch anschaulich auf.

Als Sidestory zur grossen, europaweit einzigartigen Unikat-Kampagne von Galaxus und APG (persoenlich.com berichtete) wird etwa aufgezeigt, wie die Plakate zuerst im Wasserbad vorbereitet werden müssen.

Ausserdem wird deutlich, was der Plakatanschläger an seinem Beruf schätzt. Der Porträtierte sagt: «Ich kann selber bestimmen, wann ich einen Kaffee trinke oder wie lange der Mittagspause dauern soll. Am Abend müssen die Plakate einfach aufgehängt sein.»

Für die Galaxus-Kampagne mussten von der APG über 3000 Unikate individuell für einzelne Plakatträger, Screens und ÖV-Formate konzipiert werden. Für die APG|SGA bedeutete dies, dass jedes Sujet an der exakt richtigen Stelle angebracht oder ausgestrahlt werden muss, sonst funktioniert die Kampagne nicht. (eh)