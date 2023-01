GroupM: Aus MediaCom Zürich wird EssenceMediacom

Im Rahmen des globalen Mergers der Media- und Kommunikationsagentur MediaCom mit den Digitalexperten der Agentur Essence innerhalb der GroupM entsteht nun auch am Standort Zürich-Wiedikon die neue Agentur EssenceMediacom, die ab sofort das Geschäft der MediaCom AG in der Schweiz übernehmen wird.

EssenceMediacom, die neueste und grösste Agentur von GroupM, ging am Dienstag offiziell an den Start und hat sich laut einer Mitteilung zum Ziel gesetzt, «ihren Kunden bahnbrechende Marketinglösungen zu bieten». Die Agentur, die die alten Modelle in den Bereichen Mediastrategie und -planung, Kreation, Innovation und Analytics durchbreche, sei gegründet worden, «um neue Möglichkeiten für Marken zu finden und wirklich integrierte Kommunikationslösungen zu liefern».

60 Mitarbeitende in der Schweiz

EssenceMediacom besteht aus 10'000 Mitarbeitern in 120 Niederlassungen weltweit und wird von Global CEO Nick Lawson geleitet. Am Standort Zürich arbeiten etwa 60 Mitarbeiter für den Schweizer Markt. EssenceMediacom kombiniert die digitale Performance-, Daten-, Analytics- und Tech-DNA von Essence mit der Multichannel-Zielgruppenplanung und der strategischen Mediakompetenz von MediaCom.

Alles wird durch EMOS, einer modularen Suite von Analytics-Tools und -Daten, zusammengeführt und verbunden mit den besten Technologien von Essence, MediaCom und GroupM den Teams und Kunden von EssenceMediacom weltweit zur Verfügung gestellt.

Als Teil von GroupM, der Medien-Investmentgruppe von WPP, hat EssenceMediacom Zugang zu den reichhaltigsten Daten, robustesten Benchmarks und fortschrittlichsten Fähigkeiten auf dem Markt, die von der kanalübergreifenden Performance-Abteilung GroupM Nexus und Choreograph, dem branchenführenden Daten- und Technologiedienstleister von GroupM, unterstützt werden.

«Der Prozess der Zusammenführung hat neun Monate gedauert, und ich freue mich sehr, dass unser Ziel, Essence und MediaCom zusammenzubringen, endlich Wirklichkeit wird», wird Nick Lawson in der Mitteilung zitiert. «Das Fundament unserer Agentur der neuen Ära sind unsere Mitarbeiter, und wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, ihnen ein Umfeld zu bieten, in dem sie sich ständig weiterbilden können, damit sie sich weiterentwickeln und das Beste aus sich herausholen können. Ich habe keinen Zweifel daran, dass wir gemeinsam und mit Analytics, Daten und Technologie als Herzstück durchweg bahnbrechende Ergebnisse für unseren gesamten Kundenstamm erzielen werden.»

Nach nun über 30 Jahren im Schweizer Markt ändert die MediaCom damit nicht nur ihren Markenauftritt, sondern will mit dem Zugewinn der digitalen Kompetenzen der globalen Schwester Essence ihre Positionierung als Digital-First-Agentur noch weiter stärken, wie es weiter heisst. Die Transformation soll dabei nach dem offiziellen Start vom Dienstag schrittweise bis Ende des Jahres durchgeführt werden und dabei spürbare Mehrwerte für die Kunden der Agentur schaffen.



Lennart Hintz, Chief Transformation Officer von EssenceMediacom.





«Die digitalen Herausforderungen unserer Kunden nehmen immer mehr den Fokus ein in einer Welt, in der die Kaufprozesse der Konsumenten, egal ob Joghurt, Autos oder Versicherungen, zwangsweise über die digitalen Kanäle erfolgt. Daher ist der Zugewinn der digitalen Kompetenz von Essence ein enorm wichtiger Schritt in der Weiterentwicklung unseres Agenturproduktes», so Lennart Hintz, Chief Transformation Officer von EssenceMediacom, der den Merger auf globaler Ebene aus Zürich aus begleitet.

Für die Schweizer Kunden und Partner der Agentur wird sich der Wandel im Laufe des Jahres 2023 immer mehr bemerkbar machen. «Wir werden in mehreren Terminen EssenceMediacom dem Schweizer Markt vorstellen und dabei auch unsere Vision und neue Ansätze aufzeigen und gemeinsam mit dem Markt lokal schärfen. Ich freue mich riesig darauf.» Erste Ansätze des neuen Agenturmodells wurden in Europa bereits für Kunden wie Google, Mars oder NBC Universal erfolgreich getestet und versprechen eine deutliche Steigerung der Effektivität der gesamten Kommunikation.

«Langfristig wollen wir mit EssenceMediacom die Erfolgsgeschichte der MediaCom AG in der Schweiz weiterschreiben und unseren Impact auf den Erfolg unserer Kunden und die Entwicklung des gesamten Marktes weiter verbessern», so Lennart Hintz. (pd/cbe)