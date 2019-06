Der Kanton Zürich hat die Bewirtschaftung und Vermarktung von rund 650 Plakatstellen auf Kantonsgebiet in sieben Losen ausgeschrieben. Clear Channel gewinnt vier der sieben Lose, die APG drei. Somit vermarkten ab 1. Januar 2021 nur noch zwei, anstelle der früheren sechs Anbieter diese Plakatstellen, wie der Kanton Zürich am Montagabend in einer Mitteilung schreibt.

So werden die APG|SGA ab 2021 die Plakatflächen in den Regionen Glattal, Greifensee/Pfäffikersee sowie am rechten Zürichseeufer vermarkten. Clear Channel sicherte sich die Vermarktungsrechte für die Regionen linkes Zürichseeufer, Knonaueramt, Limmattal, Unterland, Weinland und das Tösstal. Die Städte Zürich und Winterthur vergeben eigene Konzessionen mit entsprechenden Auflagen. «Dank der Ausschreibung wird der Kanton Zürich ab 2021 pro Jahr rund 1,55 Mio. Franken zugunsten der Strasseninfrastruktur einnehmen», heisst es in der Mitteilung weiter.

Zusammen mit den «erstklassigen digitalen und analogen Werbeflächen» im Stadtgebiet, an den VBZ-Haltestellen und auf Privatgrund baue Clear Channel «die starke Position im Wirtschaftsraum Zürich» aus, schreibt die Vermarkterin Clear Channel in einer eigenen Mitteilung.

Robert Furger, Chief Development & Technology Officer lässt sich wie folgt zitieren: «Dieser Zuwachs unterstreicht unsere starke Position im Grossraum Zürich und die langjährige Zusammenarbeit mit dem Kanton Zürich bekommt eine neue Dimension.» (pd/eh)