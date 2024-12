APG|SGA: Aussenwerber feiert 125-jähriges Jubiläum

Publiziert am 19.12.2024

Heute ist die APG|SGA an 17 Standorten in der Schweiz vertreten und beschäftigt rund 500 Mitarbeiter. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio von 150’000 digitalen und klassischen Werbeflächen in der Schweiz und Serbien. Seit 1904 ist die APG|SGA an der Börse kotiert.

Die APG|SGA hat sich im Laufe ihrer Geschichte kontinuierlich an veränderte Marktbedürfnisse und technologische Entwicklungen angepasst. Das Unternehmen bietet heute neben klassischer Aussenwerbung auch Digital Out of Home-Lösungen an und vermarktet Werbeflächen sowie Städtemobiliar im öffentlichen Raum.

Aussenwerbung mit Innovation weiterentwickeln

Markus Ehrle, CEO von APG|SGA, betont die Bedeutung des 125-jährigen Jubiläums als Gelegenheit, Kunden, Partnern, Aktionären und Mitarbeitenden für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung zu danken. Er unterstreicht das Bestreben des Unternehmens, die Zukunft der Aussenwerbung mit innovativen Lösungen weiterzuentwickeln.

Zum Jubiläum plant die APG|SGA verschiedene Veranstaltungen und Aktionen. Ein spezielles goldenes Logo wird das Jubiläumsjahr 2025 begleiten. (pd/nil)