Publiziert am 22.06.2026

Seit dem 22. Juni 2026 sind die klassischen Plakatflächen von Format12 sowie die digitalen Werbeflächen von Screen7 im Planungstool SPR+ Expert erfasst und buchbar. Neben den bisherigen Anbietern APG|SGA, Goldbach Neo OOH, Swissplakat und horizon! lassen sich damit neu sechs Aussenwerbeunternehmen anbieterübergreifend vergleichen und planen.

Insgesamt sind im SPR+-System rund 60’000 OOH- und DOOH-Werbeflächen erfasst. Wie viele davon auf die beiden Neuzugänge entfallen, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Die Lizenzpreise für Werbeauftraggeber und Agenturen bleiben laut SPR+ «vorerst» unverändert – eine Formulierung, die künftige Anpassungen nicht ausschliesst.

Die Swiss Poster Research Plus mit Sitz in Zürich versteht sich als neutrales Forschungsinstitut für Schweizer Aussenwerbung und Mobilität. Ihr Forschungsmodell orientiert sich an den globalen Richtlinien von Esomar und der World Out of Home Organisation. (pd/nil)