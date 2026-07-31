Publiziert am 31.07.2026

Die Swiss Football League (SFL) und SportZoo sind eine Partnerschaft eingegangen für die Herausgabe offizieller Sammelkarten der Brack Super League. Als erstes erscheint die sogenannte «TCG Duel Collection» zur laufenden Saison 2026/27. Auf den Karten stehen Leistungswerte der Spieler sowie Aufgabenstellungen, so das zwei Spieler gegeneinander antreten können.

Geplant sind gemäss Medienmitteilungen von SFL und SportZoo zwei Hauptkollektionen sowie eine limitierte Premium-Kollektion. Dazu zählen Spezialeditionen, Autogrammkarten und Karten mit Stücken von getragenen Matchtrikots. Vertrieben werden die Karten über den Onlineshop von SportZoo und schrittweise über Verkaufsstellen in der ganzen Schweiz.

SportZoo wurde 2016 in Bratislava gegründet und produziert seither Sammelkarten unter anderem für die tschechische, slowakische und polnische Liga sowie für die Rallye-WM und die Kampfsportserien Oktagon MMA und KSW.

In der Schweiz ist das Unternehmen seit Ende 2024 präsent: Damals lancierte SportZoo Sammelkarten der Eishockey-National-League. (pd/nil)