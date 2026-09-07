ZKB: Bank holt Chef Marketing und Kommunikation

Publiziert am 07.09.2026

Pombo Lanz folgt bei der Zürcher Kantonalbank auf Jan-Hendrik Völker-Albert, der die Bank bereits Ende Juni 2026 nach gut drei Jahren verlassen hatte; die Stelle war seither vakant. Zu den Hintergründen des Abgangs äussert sich die Mitteilung nicht.

«Mit José-Manuel Pombo Lanz gewinnen wir einen erfahrenen und versierten Marketing- und Kommunikationsexperten», lässt sich ZKB-CEO Urs Baumann in der Mitteilung zitieren. Pombo Lanz verfüge über spezifische Kenntnisse im Retailbanking, Firmenkundengeschäft, Private Banking und Asset Management – Bereiche, in denen die Bank Wachstumsambitionen habe.

Pombo Lanz ist seit Mai 2023 als Bereichsleiter Marketing bei der LGT Group tätig. Er bringt gemäss ZKB über zwanzig Jahre Erfahrung als Marketing- und Kommunikationsleiter bei Schweizer und internationalen Banken mit. Vor seiner Zeit bei LGT war er knapp vier Jahre lang Leiter Marketing und Kommunikation bei Pictet und führte von Genf aus die entsprechenden Teams im Wealth Management. Insgesamt fünfzehn Jahre war er zuvor bei der UBS tätig – von 2014 bis 2019 als Marketingleiter Europa und Wachstumsmärkte, von 2004 bis 2014 in verschiedenen Führungsfunktionen der Konzernkommunikation.

Der schweizerisch-spanische Doppelbürger hat an der Universität Lausanne strategisches Management und Unternehmensführung, Finance und Controlling sowie Marketing studiert und mit einem Master of Science in Management abgeschlossen. Zudem hält er einen Master of Science in Wealth Management des Rochester-Bern Executive Programs der Universitäten Bern und Rochester. (pd/nil)