Webrepublic: Björn Hagenheide wird neuer CCO

Publiziert am 22.07.2026

Björn Hagenheide wird Chief Commercial Officer bei Webrepublic. «Ich freue mich darauf, bei Webrepublic auf dem starken Fundament aufzubauen, das die Agentur in den vergangenen Jahren geschaffen hat», wird Hagenheide in einer Mitteilung zitiert. «Meine langjährige Erfahrung in der strategischen Weiterentwicklung von TV und Bewegtbild sowie im kommerziellen Media-Geschäft möchte ich einbringen, um die Agentur gemeinsam weiterzuentwickeln und die kommerzielle Perspektive noch enger mit Werbewirkung und Business Value für unsere Kunden zu verbinden.»

Hagenheide war zuvor rund 15 Jahre bei EssenceMediacom Switzerland tätig, davon mehr als acht Jahre als Chief Commercial Officer. Seine berufliche Laufbahn begann bei Initiative DE in der TV-Planung und im Media-Einkauf. Bei Webrepublic verantwortet er künftig sowohl den kommerziellen Media-Bereich als auch die Publisher-Partnerschaften.

Diesen zweiten Aufgabenbereich übernimmt Hagenheide von Manfred Strobl, der die Publisher-Partnerschaften in den vergangenen drei Jahren als Chief Partnership Officer aufgebaut hatte. Strobl bleibe der Agentur erhalten und werde sich ab September «neuen strategischen Projekten» widmen, heisst es in der Mitteilung.

Tobias Zehnder, Managing Director von Webrepublic, lässt sich zur Verpflichtung wie folgt zitieren: «Wir freuen uns sehr auf Björn und darüber, dass wir eine Branchengrösse wie ihn für unseren Weg gewinnen konnten. Damit stellen wir uns optimal für die Herausforderungen nationaler Mediamandate auf und bleiben unserem Ansatz als unternehmerische, unabhängige Agentur treu, die den Fokus auf beste Konditionen und maximale Werbewirkung setzt.»

Webrepublic wurde 2009 in Zürich gegründet und beschäftigt nach eigenen Angaben über 200 Mitarbeitende in den Bereichen Strategy & Consulting, Performance & Automation, Media & Campaigning, Content & Creative sowie Data & Technology. (pd/cbe)