Swissquote: BSC Young Boys mit neuem Hauptsponsor

Publiziert am 14.01.2026

Bei internationalen Auftritten wird anstelle von Yuh die Muttergesellschaft Swissquote als Trikotsponsor auftreten, schreiben Die Berner Young Boys in einer Medienmitteilung.

Swissquote ist ein Schweizer Online-Broker, Yuh dessen Tochtergesellschaft. Die Finanz-App zählt nach eigenen Angaben über 350'000 Nutzer.

Yuh ist bereits seit dieser Saison als Premium-Partner des Frauenteams der Young Boys engagiert. Über die finanziellen Details des neuen Vertrags machten die Vertragsparteien keine Angaben.

Swissquote und Yuh folgen auf Plus500. Der umstrittene Online-Broker war seit 2021 Hauptsponsor. (pd/nil)