Ringier Advertising: Cochard leitet künftig die Sportvermarktung

Publiziert am 04.08.2026

Cochard verantwortet in ihrer neuen Funktion als Head of Sports Sales & Strategic Partnerships künftig die gesamte Sportvermarktung sowie strategische Partnerschaften und bereichsübergreifende Projekte von Ringier Medien Schweiz. Dazu gehört laut Mitteilung unter anderem die Weiterentwicklung des Sportportfolios von Ringier Advertising mit Marken wie Blick, kicker, sport.ch, blue News und Dazn.

Cochard ist nach eigenen Angaben seit 2021 bei Ringier Advertising tätig; im August 2023 hatte sie bereits die Leitung des Sales-Teams für die Blick-Titel übernommen (persoenlich.com berichtete) und zuletzt als Head of Sales die Vermarktung der Themenwelten Food, Mobilität, Sport und Reisen geleitet.

Das bisherige Team von Cochard in den Bereichen Food, Mobilität und Reisen übernimmt Chiara Rusch. Ihre bisherige Aufgabe als Head of Sales International führt sie weiter.

«Der Sportbereich entwickelt sich dynamisch und eröffnet Werbekundinnen und Werbekunden neue Potenziale. Annick Cochard bringt langjährige Erfahrung und ein tiefes Marktverständnis mit, um den Bereich strategisch weiterzuentwickeln. Gleichzeitig freuen wir uns, dass wir mit Chiara Rusch eine Führungskraft aus den eigenen Reihen gewinnen konnten, die unsere Organisation stärken und mit ihrer Erfahrung Synergien schaffen wird», kommentiert Thomas Passen, Managing Director von Ringier Advertising, die Personalentscheide. (pd/nil)