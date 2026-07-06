Arosa Tourismus: Comedy-Duo wirbt neu für Bündner Bergort

Publiziert am 06.07.2026

Goedhart und Galfetti gehören zu den bekannteren Gesichtern der jungen Schweizer Unterhaltungszene. Seit mehreren Jahren produzieren sie Sketche für Radio Energy und traten mit ihrem Format auch in Stefan Büssers SRF-Sendung «Late Night Switzerland» auf. Eine Zusammenarbeit mit Arosa Tourismus ist für das Duo nicht neu: Bereits im vergangenen Jahr moderierten die beiden die Eröffnung des schwimmenden Padelplatzes «Padelta Open» am Obersee.

«Arosa ist für uns ein Ort, an dem wir einfach abschalten können», lässt sich Goedhart in der Mitteilung zitieren. Galfetti äussert sich ähnlich: Man komme seit Jahren immer wieder nach Arosa, so der Comedian, und sei stolz, die Destination nun offiziell zu begleiten.

Für den Sommer und Herbst sind laut Mitteilung mehrere gemeinsame Auftritte geplant, darunter Produktionen im Arosa Bärenland sowie Aktivitäten rund um die Arosa ClassicCar. Als vorläufiger Fixpunkt gilt das Arosa Humorfestival im Dezember, das dieses Jahr zum 35. Mal stattfindet.

Marc Gooch, Leiter Marketing und Kommunikation bei Arosa Tourismus, begründet die Wahl der beiden mit deren bestehender Verbindung zur Destination: Man habe bewusst keine klassischen Werbegesichter verpflichten wollen, sondern zwei Personen, die Arosa bereits seit Jahren aus eigener Erfahrung kennen. (pd/nil)