Publiziert am 16.06.2026

Der Kampagnenansatz kombiniert saisonale Aktivierungen – etwa zu Veganuary, Grillsaison oder Raclette – mit einer dauerhaften Creator-Präsenz. Ziel sei es, die Eigenmarken des Detailhändlers nicht punktuell zu aktivieren, sondern langfristig im Alltag der Konsumentinnen und Konsumenten zu verankern, heisst es in einer Mitteilung.

Die bereits lancierte Jahreskampagne 2026 baue nahtlos auf den bisherigen Erfolgen auf und stärke die Position von Coop im Schweizer Detailhandel, so Kingfluencers. Konkrete Leistungskennzahlen zur abgelaufenen Kampagne 2025 werden nicht genannt.

Luca Obrist, Head of Marketing bei Kingfluencers, spricht von Kampagnen, «die nicht nur Aufmerksamkeit erzeugen, sondern für Marken und Konsument:innen gleichermassen relevant sind». Auf Kundenseite lobt Annika Meier, Werbung Social Media bei Coop, «die hohe Qualität des erstellten Contents» und den «gelungenen Mix aus kreativem Content und passenden Influencerinnen und Influencern».

Kingfluencers ist eine Tochter der börsennotierten Naoo (Börse Düsseldorf: NAO) und betreibt nach eigenen Angaben ein Netzwerk von über 3800 Influencerinnen und Influencern im DACH-Raum. Seit der Gründung 2016 hat die Agentur nach eigener Zählung über 3500 Kampagnen realisiert. (pd/cbe)