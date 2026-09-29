Lidl Schweiz: Das Gipfeli wird zum Reise-Accessoire

Publiziert am 29.09.2026

Lidl Schweiz hat ein Nackenkissen in Form eines Gipfelis lanciert. Das «Croissant Neckpillow» wird über ausgewählte Influencer auf Instagram und TikTok verlost. Das Gipfeli gehöre zu den gefragtesten Produkten der Kundschaft, schreibt Lidl Schweiz. Mit der Aktion wolle das Unternehmen das Produkt in Szene setzen und eine Verbindung zwischen Smartphone und Bäckerei in den Filialen schaffen.

Die beteiligten Influencer erhalten zudem einen Aktionscode, den sie mit ihrer Community teilen können. Mit dem Code lässt sich in der App Lidl Plus ein digitaler Coupon aktivieren. Dieser kann in allen Schweizer Filialen gegen ein Gipfeli eingetauscht werden. (pd/spo)