El Tony Mate: Corinne Suter wird Teil des Ski-Teams

Publiziert am 23.10.2026

El Tony Mate hat Corinne Suter als neue Athletin unter Vertrag genommen. Die Partnerschaft wurde zum Auftakt der alpinen Weltcup-Saison in Sölden bekannt gegeben. Der Hersteller des Energy Drinks auf Mate-Tee-Basis baut damit sein Engagement im alpinen Skisport aus.

Suter stösst zu einem Team, dem bereits Camille Rast, Justin Murisier, Mélanie Meillard, Eliane Christen und Matthias Iten angehören. Laut Mitteilung ergänzt die Zusammenarbeit die Aktivitäten der Marke in verschiedenen Action- und Wintersportdisziplinen.

Suter sagte, Erfolg entstehe nicht von heute auf morgen, sondern durch viele kleine Schritte, tägliche Entscheidungen und die Freude am Sport. Diese Einstellung verbinde sie mit der Marke. Sie freue sich auf die gemeinsame Zeit.

Jonas Boesiger, Sports Specialist & Athlete Manager bei El Tony Mate, erklärte, Suter passe mit ihrer Persönlichkeit, ihrer Bodenständigkeit und ihrem sportlichen Werdegang zur Marke. Das Unternehmen freue sich, sie im Team willkommen zu heissen. (pd/spo)