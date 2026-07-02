Messe Luzern: Das ist die neue Geschäftsleitung

Publiziert am 02.07.2026

Noëlle Bucher, Departementssekretärin des Luzerner Gesundheits- und Sozialdepartements, wechselt zur Messe Luzern AG. Sie wird dort der Geschäftsleitung angehören und den Bereich Messe leiten. Wie die Messe Luzern AG am Donnerstag mitteilte, wird Bucher ihre Stelle auf den 1. Oktober antreten.

Bucher hatte ihre Stelle als Departementssekretärin auf den 1. Januar 2022 angetreten. Sie ist 40 Jahre alt und Gesellschafts- und Kommunikationswissenschafterin. Sie politisierte für die Grünen im Luzerner Kantonsrat.

Am Mittwoch hatte Fabienne Meyerhans als neue Direktorin der Messe Luzern und Nachfolgerin von Markus Lauber ihre Arbeit aufgenommen. Die an der Luga-Eröffnung im April angekündigte Nachfolge ist damit vollzogen. Weiterhin in der Geschäftsleitung tätig ist Silvan Auf der Maur, der den Bereich Veranstaltungen und Betrieb verantwortet. Meyerhans und Auf der Maur gehören der Geschäftsleitung bereits seit über zehn Jahren an.

«Uns war es wichtig, nebst den langjährigen Mitgliedern die Geschäftsleitung mit einer Persönlichkeit von ausserhalb unseres Unternehmens zu ergänzen», so Urs Hunkeler, Präsident des Verwaltungsrates, zur Ernennung von Bucher. Meyerhans blickt zuversichtlich auf die bevorstehenden Aufgaben: «Gemeinsam mit dem Team möchte ich die Messe Luzern weiterhin als Kompetenzpartnerin zur Mobilisierung und Stärkung von Märkten und Branchen positionieren.» (sda/pd/cbe)