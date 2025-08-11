Publiziert am 11.08.2025

Die «Landwasserwelt» erstreckt sich zwischen den Ortschaften Alvaneu, Schmitten, Filisur, Bergün und Davos und umfasst fünf thematische Erlebniswelten zu Bahn, Kultur, Landwirtschaft, Wald und Wasser. Im Zentrum steht der Landwasserviadukt als Teil des Unesco-Welterbes der Rhätischen Bahn. Träger ist ein Verein aus regionalen Investoren, Destinationen, Gemeinden und Betriebspartnern unter Hauptverantwortung der Rhätischen Bahn für die Vermarktung. Das Tourismusprojekt rund um den Landwasserviadukt wurde am 14. und 15. Juni 2025 eröffnet.

communicaziun.ch war für das gesamte Kommunikationskonzept sowie die operative Planung der Basis- und Kampagnenkommunikation verantwortlich, wie die Agentur mitteilt. Kernaufgabe war die Entwicklung eines Key Visuals, das verschiedene Motive aus den Erlebniswelten, Angeboten und Landschaften vereint. Durch die Kombination von erkennbaren und überblendeten Bildelementen entstand eine vielschichtige Bildsprache mit eigenständigem Charakter und Wiedererkennungswert.









Die Agentur verantwortete sämtliche Textleistungen für digitale und analoge Medien, darunter Inhalte für Web, digitale Werbung, Printprodukte, Medienmitteilungen und Werbetechnik. Zusätzlich bereitete communicaziun.ch Film- und Bildmaterial für die kanalübergreifende Kommunikation auf.



Parallel übernahm das Marketingteam der Rhätischen Bahn die strategischen Grundlagen, das digitale Grundrauschen von der Contentplanung bis zur Ausspielung auf eigenen Kanälen sowie die Koordination von Google- und Social-Media-Kampagnen. Es organisierte Fotoshootings und koordinierte die Zusammenarbeit mit Tourismusorganisationen und Partnerbetrieben, einschliesslich der Markeneinführung im Netzwerk.

















Das zentrale Narrativ der Verbindung von Bahnkultur, Natur und Unesco-Welterbe wurde konsequent über alle Kommunikationskanäle hinweg umgesetzt. (pd/nil)