UBS: Das Matterhorn in Zürich beklettern

UBS hat an der Hardbrücke in Zürich ein über 600 Quadratmeter grosses, bekletterbares Wandgemälde des Matterhorns installiert. Verschiedene Kletterrouten unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade, darunter eine Route für Kinder, wurden auf dem Gemälde angebracht, heisst es in einer Mitteilung.
Das Wandgemälde basiert auf einem der neuen Kartendesigns, die UBS im März eingeführt hat. Die fünf Kartenmotive zeigen Oberflächenabdrücke symbolträchtiger Schweizer Orte, wobei das Matterhorn-Design einen Abdruck des Walliser Wahrzeichens darstellt.
Vor zehn Tagen wurde die Kletterwand feierlich eingeweiht, wobei unter anderem die ehemalige Weltmeisterin Petra Klingler und die aktuelle Schweizermeisterin im Speedklettern, Shahin Häller, Klettereinlagen zeigten. Zertifizierte Instruktoren gewährleisten die Sicherheit der Kletterer.
Die Aktion wird von verschiedenen Kommunikationsmassnahmen begleitet, darunter Medienberichte, Social Media-Aktivitäten und bezahlte Werbung wie Radiospots im Walliser Dialekt. Besonders beliebt ist ein Fotopunkt auf Höhe der Hörnli-Hütte, wo Besucher Erinnerungsfotos schiessen können. Die Kletterwand steht noch am Freitag- und Samstagnachmittag kostenlos zur Verfügung, begleitet von einem Rahmenprogramm mit Musik und Foodtrucks. (pd/spo)
