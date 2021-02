Firmenzukauf: Dept übernimmt Byte

Die internationale Digitalagentur Dept setzt mit dem Zukauf von Byte ihre globale Expansion fort, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Die auf Marketing-Technologie spezialisierte Agentur beschäftigt in London, New York und Berlin 150 Mitarbeitende. Dept-Kunden in der Schweiz erhielten damit Zugang zur erweiterten Expertise in AR, Automatisierung und Chatbots. Byte bringt als Kunden etablierte digitale Plattformen wie Spotify, Just Eat Takeway und den grössten britischen Modeversandhändler Asos mit ein.

Die Gründungspartner Alex Miller und Jamie Kenny bleiben als Management-Team an Board. Damit setzt Dept CEO Dimi Albers laut Mitteilung «die bewährte Praxis der Kontinuität» fort. Auch in der Schweiz sind die bisherigen Eigentümer Lukas Stuber und Beat Muttenzer (früher Yourposition) sowie Michael Hinderling und Michael Volkart (früher Hinderling Volkart) bis heute dabei. (pd/lol)