Maurice de Mauriac: Die Uhrenmarke wird Partner von Swiss Tennis

Publiziert am 13.07.2026

Swiss Tennis hat anlässlich seines 130-jährigen Bestehens zusammen mit der Zürcher Uhrenmanufaktur Maurice de Mauriac eine limitierte Uhr lanciert, heisst es in einer Mitteilung. Die «Rallymaster Swiss Tennis» wurde im Rahmen des EFG Swiss Open in Gstaad präsentiert und ist auf 130 Exemplare limitiert. Das Design orientiert sich an einem Tennisplatz; auf dem Ziffernblatt ist bei Dunkelheit zusätzlich ein leuchtendes Tennisnetz sichtbar. Maurice de Mauriac wird im Zuge der Kooperation offizieller Zeitmesser von Swiss Tennis.

Gesichter der Launch-Kampagne sind die Schweizer Tennisspielerinnen und -spieler Jil Teichmann, Simona Waltert und Marc-Andrea Huesler. Gemäss Mitteilung fliessen 20 Prozent des Erlöses aus dem Uhrenverkauf in die Nachwuchsförderung. (pd/spo)