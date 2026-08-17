Publiziert am 17.08.2026

Der Schweizer Dialogmarketing Verband (SDV) hat die Shortlist für den SDV Award 2026 veröffentlicht. Die Jury hat die eingereichten Arbeiten in den insgesamt 20 Kategorien bewertet, wie es in der Mitteilung heisst.

Der SDV Award gilt laut Mitteilung seit über 20 Jahren als Referenz für Exzellenz im Schweizer Dialogmarketing. Bewertet wurde, welche Kampagnen mit smartem Storytelling und messbaren Ergebnissen überzeugen konnten, heisst es weiter. Die nominierten Best Cases sind in der Online-Ausstellung einsehbar.

Die Preisverleihung des Best of Swiss Dialogue 2026 findet am 27. August im Plaza Klub in Zürich statt, wo Gold-, Silber- und Bronze-Auszeichnungen vergeben werden. (pd/nil)