Aroma: Disco-Spiegelanker für 100 Jahre Kibag

Publiziert am 04.06.2026

Besucher können die Insel Bätzimatt besuchen, wo sich die historische Gründerwerft befindet. Der Ort, an dem bis 1971 Ledischiffe und Schwimmbagger gewartet wurden, wird damit erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Anreise erfolgt per Schiff ab Nuolen im Halbstundentakt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Herzstück der Inszenierung ist ein 15 Meter hoher Disco-Spiegelanker – eigens für das Jubiläum produziert und nach Angaben der Agentur der grösste seiner Art weltweit. Im Skillspark können Besucher Bagger und Pneulader fahren oder Rohrroboter steuern. Die historische Kieswasch- und Verladeanlage öffnet sich einmalig für eine immersive Geschichtsreise durch 100 Jahre Kibag.

«Die Wiege der Kibag liegt im Zürichsee», sagt Michael Hollstein, Creative Director bei Aroma. «Ein Fest für alle, bei dem das gemeinsame Erleben im Zentrum steht.»

Das Jubiläumsprogramm umfasst drei Anlässe: einen Kunden- und Lieferantentag, einen Mitarbeitendentag sowie einen öffentlichen Tag der offenen Tür am Sonntag, 14. Juni, von 10 bis 16 Uhr. Über alle drei Tage werden mehr als 7000 Besucher erwartet. Shuttle-Service steht ab Bahnhof Siebnen-Wangen zur Verfügung. (pd/cbe)