Excom Media: Dragan Dojcinovic stösst zum Verwaltungsrat

Dragan Dojcinovic ist als neues Mitglied in den Verwaltungsrat von Excom Media gewählt worden. Dies schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung Er bleibe weiterhin in seiner Position als Chief Operating Officer (COO) und Mitglied des Verwaltungsrats bei Nau Media tätig und unterstütze Excom Media als Experte im Bereich Medienverkauf und Akquisition von weiterem Werbeinventar. Dojcinovic ist dem Verwaltungsrat per Anfang November beigetreten.

«Ich freue mich sehr, Teil des Verwaltungsrats von Excom Media AG zu sein», wird Dojcinovic zitiert. Das Unternehmen habe eine beeindruckende Erfolgsgeschichte und er freue sich darauf, dazu beizutragen, diese Erfolgsgeschichte weiter auszubauen. Die Digitalisierung schreite rasant voran, und DOOH-Netzwerke würden ein enormes Potenzial bergen. Er fügt an: «Ich bin fest davon überzeugt, dass das Unternehmen durch die Stärkung der vorhandenen Netzwerke und die Integration zusätzlicher Netzwerke ein rasantes Wachstum erleben wird.»

Der Verwaltungsrat von Excom Media ist sich sicher, dass Dojcinovics umfassende Kenntnisse im Medienverkauf und seine bewährte Führungskompetenz einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung des Unternehmens leisten werden. Sein Engagement soll dazu beitragen, die Visionen und ehrgeizigen Ziele des Unternehmens effizient zu verwirklichen.

Bei Excom Media komplettiert Dojcinovics den Verwaltungsrat um Hans-Ueli Rihs, Theo Meister und Marc Goetti (CEO von Excom Media). (pd/wid)