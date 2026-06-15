Publiziert am 15.06.2026

Ringier Medien Schweiz mit dem Blick, Somedia mit der Südostschweiz sowie Tamedia mit der SonntagsZeitung begleiten die Special Olympics World Winter Games Switzerland 2029 als Official Media Partner. Die Partnerschaft wurde am Montag in Chur bekanntgegeben.

Die Special Olympics World Winter Games finden vom 10. bis 17. März 2029 in Graubünden statt, mit rund 2500 Athletinnen und Athleten aus über 100 Ländern. Die Wettbewerbe werden in Arosa (Ski Alpin, Snowboard), Chur (Eiskunstlauf, Short Track, Unihockey) und Lenzerheide (Langlauf, Schneeschuhlauf, Tanz) ausgetragen. Die Eröffnungsfeier ist im Stadion Letzigrund in Zürich geplant.

Die Medienallianz soll eine längerfristige Zusammenarbeit ermöglichen und die Entwicklung der Spiele über mehrere Jahre begleiten. Alle drei Verlage betonen den publizistischen Charakter der Partnerschaft. Max Buder, Chief Commercial Officer von Ringier Medien Schweiz, lässt sich in der Mitteilung zitieren, die Geschichten von Special-Olympics-Athletinnen und -Athleten würden «zu selten in den Hauptnachrichten erzählt». Das wolle man ändern – mit «echter redaktioneller Präsenz über alle Blick-Formate hinweg». Somedia sieht sich durch die regionale Verankerung in Graubünden als natürliche publizistische Begleiterin der Spiele. Tamedia-Kommunikationschef Edi Estermann hebt die gesellschaftliche Dimension der Veranstaltung hervor, die eine journalistische Begleitung rechtfertige. (pd/nil)