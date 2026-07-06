Ticino Turismo: Egli wirbt zum dritten Mal für den Südkanton

Publiziert am 06.07.2026

Ticino Turismo setzt die Zusammenarbeit mit der Sängerin nach den Kampagnen 2023 und 2024 fort. Getragen wird das Projekt gemeinsam mit Schweiz Tourismus und Ascona-Locarno Tourismus.



Im Zentrum steht laut Mitteilung eine «Tessiner Bucket List» mit Erlebnissen und Begegnungen in der Region Locarno, für die Egli verschiedene touristische Attraktionen und lokale Partner besuchte. «Mit Beatrice Egli arbeiten wir erneut mit einer Persönlichkeit zusammen, die für Lebensfreude, Authentizität und starke emotionale Bindungen steht», wird Manuela Nicoletti, Marketingleiterin von Tessin Tourismus, in einer Medienmitteilung zitiert.

Zusätzlich zur Kampagne diente die Region Ascona-Locarno als Drehort für das Video zu Eglis neuer Single «Zyt zum Heicho». Anders als sonst üblich singt Egli den Titel auf Schweizerdeutsch.

«Die Region Ascona-Locarno bietet mit ihrer einzigartigen Kombination aus Seenlandschaft, mediterranem Flair und eindrucksvollen Naturkulissen ideale Voraussetzungen für kreative Produktionen», sagt Natalie Lupatini, Head of Marketing von Ascona-Locarno Turismo, laut Mitteilung.

Egli selbst begründet ihre Verbundenheit mit der Region mit dem Ferien- und Heimatgefühl, das sie dort gleichermassen empfinde: «Für mich ist das Tessin ein Ort, an dem ich sofort abschalten, neue Energie tanken und einfach das Leben geniessen kann», wird die Sängerin in der Mitteilung zitiert. Ein Aufenthalt im Tessin fühle sich an wie eine kleine Auszeit vom Alltag, «fast wie Ferien im Süden. Und genau das liebe ich so daran – obwohl man sich wie in den Ferien fühlt, ist man trotzdem zu Hause in der Schweiz.» (pd/nil)