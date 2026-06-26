Mediaschneider: Ein Fest für das 25-jähriges Bestehen

Publiziert am 26.06.2026

Die unabhängige Schweizer Mediaagentur Mediaschneider hat am Donnerstagabend ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert. Rund 250 Gäste – Kundinnen und Kunden, Partner, Mitarbeitende sowie Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter aus der Branche – folgten der Einladung zum Sommeranlass im Bier- und Weingarten der Riithalle in Zürich, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

Mediaschneider wurde 2001 von Urs Schneider gegründet und ist seither unabhängig und in Familienbesitz. An dem Abend erinnerte Schneider an Stationen aus der Agenturgeschichte, darunter eine zwölfseitige Anzeigenstrecke zur Lancierung einer Swiss-Kampagne sowie frühe Kurzspots für Love Life, die zu einer Zeit entstanden, als digitale Bewegtbildwerbung noch nicht existierte. Schneider bezeichnete kreative, innovative und datenbasierte Mediastrategie als durchgehendes Prinzip der Agentur, das angesichts der zunehmenden Dynamik digitaler Kanäle weiterhin an Bedeutung gewinne.

Moderiert wurde der Abend von Monika Schärer, die Kundinnen, Mitarbeitende und Wegbegleiter zu Wort kommen liess. Christoph Bürge, CEO von Mediaschneider, würdigte in seiner Begrüssung das Engagement, das die Agentur und ihre Mitarbeitenden seit einem Vierteljahrhundert präge. Urs Schneider bleibt Verwaltungsratspräsident des Unternehmens. (pd/spo)