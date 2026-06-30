Publiziert am 30.06.2026

Die Minerva Schulen, einer der grössten privaten Bildungsanbieter der Schweiz, haben ihr Angebot um das multilinguale 10. Schuljahr sowie die multilinguale Handelsschule erweitert. Um diese neuen Angebote bei jungen Zielgruppen bekannter zu machen, hat Minerva die Social-Media-Agentur What the Duck beauftragt, eine Kampagne zu entwickeln. What the Duck gehört zur Agenturgruppe Rosarot.

Im Zentrum der Kampagne stehen Inhalte aus dem realen Schulalltag. Schülerinnen und Schüler geben darin vor der Kamera Einblicke in ihren Alltag an der Schule und stellen die neuen Bildungsangebote vor, schreibt die Agentur in einer Mitteilung. Die Formate sollen informieren und gleichzeitig unterhalten, insbesondere auf TikTok, wo sich die Zielgruppe nach Angaben der Agentur vor allem für unmittelbare und unterhaltsame Inhalte interessiert.







Die Inhalte wurden teils von What the Duck, teils von den Schülerinnen und Schülern selbst gefilmt. Den finalen Schnitt der selbst produzierten Aufnahmen übernahm jeweils die Agentur. (pd/spo)