Sponsoring Schweiz: Eine Premiere im Berner Oberland

Publiziert am 09.07.2026

Der Anlass von Sponsoring Schweiz fand Anfang Juli im Rahmen des Swatch Beach Pro Gstaad statt und stand unter dem Thema Destinations- und Tourismusmarketing. Die Teilnehmenden erhielten von Organisator Ruedi Kunz einen Einblick hinter die Kulissen des Beach-Anlasses.

Gstaad-Palace-Inhaber Andreas Scherz vermittelte Eindrücke aus dem Hotel. In einem Podiumsgespräch äusserten sich Hans-Ueli und Marlène Tschanz vom Menuhin Festival, Christoph Huber vom Hoteliersverein sowie Oliver Waser von Gstaad Saanenland Tourismus zur geplanten Gstaad Concert Hall und deren regionaler Bedeutung.

Zum Abschluss hielt Nicola Kusy von AVD Management ein Referat zur Athletenvermarktung im Beachvolleyball und Tennis – zwei Sportarten, die in Gstaad im Juli traditionell im Fokus stehen. (pd/cbe)