Sponsoring Schweiz: Eine Premiere im Berner Oberland

Der Anlass von Sponsoring Schweiz fand Anfang Juli im Rahmen des Swatch Beach Pro Gstaad statt und stand unter dem Thema Destinations- und Tourismusmarketing. Die Teilnehmenden erhielten von Organisator Ruedi Kunz einen Einblick hinter die Kulissen des Beach-Anlasses.
- Bot einen Blick hinter die Vermarktungskulissen der Sportarten Tennis und Beachvolleyball: Das Sponsoring-Schweiz-Impulsreferat mit Sportmanager Nicola Kusy (rechts). (Bild: zVg)
- Prägen die Ferienregion Gstaad seit 1915: Die EFG Swiss Open, das traditionsreiche Turnier der ATP Tour. (Bild: zVg)
- Erfolgreiche Premiere: Rund 50 Mitgliederinnen und Mitglieder nahmen letzte Woche am ersten zweitägigen Mitgliederanlass von Sponsoring Schweiz teil. (Bild: zVg)
- Qualität im Sommer und im Winter: Die alpine Ganzjahres-Destination im Berner Oberland. (Bild: Melanie Uhkötter)
- Tourismusdirektor Flurin Riedi. (Bild: Markus Gyger)