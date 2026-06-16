Publiziert am 16.06.2026

DAZN ist in über 200 Ländern verfügbar und überträgt jährlich 86'000 Live-Sport-Events – darunter internationaler Spitzenfussball und US-Sport. 80 Prozent der Watch Time entfallen auf Connected TV, wie es in einer Mitteilung heisst.

Für Werbekunden soll die Kombination aus hochwertigem Live-Content, programmatischem Targeting und einem aufmerksamkeitsstarken Umfeld neues Premium-Inventar schaffen. «DAZN bietet unseren Kundinnen und Kunden Zugang zu einem äusserst aufmerksamkeitsstarken Live-Sport-Umfeld mit hoher Watch Time und erstklassigen Targeting-Möglichkeiten», wird Soeren Beermann, Head of Sales Third Inventory and Acquisition bei Ringier Advertising, zitiert.

Haruka Gruber, Senior Vice President Media Central EU bei DAZN, bezeichnet die Partnerschaft als «klares Signal an den Schweizer Markt». Man wolle gemeinsam «das stärkste digitale Sport-Ökosystem der Schweiz» schaffen.

Zum Angebot von DAZN in der Schweiz zählen neben der Serie A, der Bundesliga, der Ligue 1 und der Laliga (ab 2026/27) auch NFL, Handball, Darts, Golf und Kampfsport. Neu gibt es zudem eine kostenlose Option, mit der ausgewählte Live-Events, Highlights und Dokumentationen ohne Abo abrufbar sind.

Ringier Advertising vermarktet neben eigenen Medienmarken wie Blick und Blue News auch externe Publikationen und Portale. (pd/cbe)