Swiss Travel System: Fasciati und Held neu im Verwaltungsrat

Publiziert am 22.06.2026

Die beiden Neuwahlen sind die Folge zweier Abgänge. Piotr Caviezel, langjähriger Leiter Vertrieb und Marketing der Rhätischen Bahn, verlässt das Bündner Bahnunternehmen Ende Juli nach 29 Jahren, wie die RhB bereits im Januar mitteilte. Simon Berger übernimmt laut Mitteilung innerhalb der SBB eine nicht näher bezeichnete neue Funktion.

Den RhB-Sitz übernimmt neu deren Direktor Renato Fasciati, der das Unternehmen seit 2016 führt und zuvor die Zentralbahn leitete. Auf den SBB-Sitz rückt Sandro Held nach, der bei der Bundesbahn das Divisionscontrolling im Personenverkehr verantwortet und davor mehrere Jahre für den spanischen Modekonzern Inditex tätig war.

Dieselbe Rochade vollzieht sich derzeit auch beim Switzerland Travel Centre, wo Sandra Zenhäusern und ebenfalls Sandro Held die abtretenden Caviezel und Berger ablösen. Die Swiss Travel System AG wurde 2011 von SBB, Schweiz Tourismus sowie mehreren Transportunternehmen gegründet und vermarktet den öffentlichen Verkehr der Schweiz im Ausland.

«Mit Renato Fasciati und Sandro Held gewinnen wir zwei ausgewiesene Persönlichkeiten des Schweizer Mobilitäts- und Tourismussektors», lässt sich Verwaltungsratspräsident Philipp Mäder in der Mitteilung zitieren. (pd/nil)